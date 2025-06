Borse europee in netto rialzo con tregua Israele-Iran Milano +1,4%

Le borse europee si scaldano con un forte ottimismo, grazie alla tregua annunciata tra Israele e Iran, un passo importante che rassicura i mercati dopo settimane di tensioni. Milano brilla con un +1,4%, mentre Francoforte e Parigi seguono a ritmo sostenuto. Il calo del petrolio contribuisce a rafforzare l’umore positivo, aprendo nuove prospettive per gli investitori. La stabilità geopolitica sembra finalmente a portata di mano, lasciando intravedere un possibile ritorno alla calma sui mercati.

Milano, 24 giu. (askanews) – Borse europee in netto rialzo a metĂ mattinata, spinte dall’ottimismo per il cessate il fuoco tra Israele e Iran, annunciato dal presidente americano Donald Trump. A Milano il Ftse Mib guadagna l’1,4%, a Francoforte il Dax l’1,9%, a Parigi il Cac40 l’1,3%. Il petrolio prosegue la sua discesa, innescata bruscamente giĂ ieri dopo la rappresaglia “coordinata” di Teheran contro una base militare Usa in Qatar, con il Brent che si porta sulla soglia dei 68 dollari al barile (-3,5%). In picchiata alla Borsa di Amsterdam il prezzo del gas a 36,4 euro (-10%). L'articolo proviene da Ildenaro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

