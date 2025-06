Imprese Confartigianato Cesena lancia l' allarme | Aumentano i reati informatici

rischio di attacchi informatici sempre più sofisticati. Confartigianato Cesena evidenzia come investire in sicurezza digitale non sia solo una difesa, ma una strategia vincente per salvaguardare il patrimonio e consolidare la crescita. È il momento di agire: proteggere i dati significa assicurare un futuro solido e competitivo.

"La sicurezza informatica non va considerato un costo per le imprese, ma un'opportunità, un investimento per proteggere il patrimonio prezioso dei dati aziendali ed aumentare la competitività sul mercato. Non c'è tempo da perdere: tutte le imprese, anche quelle di piccola dimensione, sono a.

