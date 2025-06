Cina | China Post inaugura rotta per trasporto merci Zhengzhou-Lussemburgo

China Post rivoluziona il trasporto internazionale con la nuova rotta Zhengzhou-Lussemburgo, aprendo un ponte strategico tra Oriente e Europa. Questa iniziativa promette di migliorare significativamente i tempi di consegna e di rafforzare i legami commerciali, superando le tradizionali rotte dell’e-commerce. Con un volo settimanale, il progetto si prepara a espandersi ulteriormente, segnando un passo importante nelle dinamiche globali del trasporto merci.

China Post ha ufficialmente inaugurato una nuova rotta internazionale per il trasporto merci tra la citta’ centrale cinese di Zhengzhou e Lussemburgo, con un aereo da carico in partenza da Zhengzhou il lunedi’ mattina. Inizialmente la rotta prevede un volo a settimana, con l’intenzione di aumentare la frequenza in base alla domanda del mercato. Secondo un funzionario di China Post, la rotta si espandera’ oltre il tradizionale e-commerce transfrontaliero per trasportare merci ad alta tecnologia e ad alto valore aggiunto, come prodotti farmaceutici e componenti per la produzione di precisione. Negli ultimi anni Zhengzhou, nella provincia dello Henan, si e’ attivamente sviluppata come hub internazionale per il trasporto aereo di merci. 🔗 Leggi su Romadailynews.it