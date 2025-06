Le parole che temiamo | A Fano la XIII edizione del Passaggi Festival

Prepariamoci a scoprire le parole che temiamo e ad affrontare i nostri timori più profondi: torna a Fano la XIII edizione del Passaggi Festival, un punto di riferimento imprescindibile per gli amanti della saggistica in tutta Italia. Emozioni, riflessioni e incontri tra pensatori e scrittori si intrecceranno in un evento che promette di lasciarci senza fiato. Non perdete questa occasione di esplorare il potere delle parole—una vera immersione nel cuore della cultura italiana.

“Nemiche. Le parole che temiamo”, nuova immagine per Passaggi Festival - In un'epoca di parole che temiamo e stili digitali, il Passaggi Festival di Fano torna dal 25 al 29 giugno con un simbolo evocativo: una vecchia macchina da scrivere Olivetti Studio 44 imbavagliata.

Oggi su Il Resto del Carlino ? "Nemiche. Le parole che temiamo" è il tema della XIII edizione di Passaggi Festival e ad affrontarlo ci saranno diversi autori con le presentazioni dei loro ultimi libri. ?Più di 140 eventi e 92 presentazioni librarie per confrontarci Vai su Facebook

