Montedoro il cantiere contro la disoccupazione è fermo | non si è candidato nemmeno un muratore

A Montedoro, un affascinante borgo siciliano, un progetto regionale contro la disoccupazione si infrange sull’assenza di manodopera qualificata. Con solo un migliaio di abitanti, il cantiere è fermo, senza un muratore disposto a lavorare. Un paradosso che evidenzia come, in Italia, le opportunità spesso trovano ostacoli insospettati. La speranza di risollevare l’economia locale rischia di svanire prima ancora di decollare, lasciando molte famiglie in attesa di una svolta concreta...

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un progetto per l’occupazione bloccato dall’assenza di manodopera. A Montedoro, piccolo centro siciliano in provincia di Caltanissetta, con poco più di mille abitanti, un cantiere finanziato dalla Regione per combattere la disoccupazione non riesce a partire per un motivo sorprendente: manca un muratore. L’intervento, pensato per offrire nuove opportunità a chi è senza lavoro, rischia di naufragare ancor prima di iniziare. Nonostante numerosi avvisi pubblici emessi dal Comune, nessuno si è candidato per ricoprire l’unico ruolo necessario a far partire i lavori. Il sindaco: “Situazione assurda e frustrante”. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Montedoro, il cantiere contro la disoccupazione è fermo: non si è candidato nemmeno un muratore

In questa notizia si parla di: montedoro - cantiere - disoccupazione - fermo

Cantiere fermo da mesi: grossi disagi nella marina. Il sindaco: "Attendiamo risposte dalla Capitaneria" - TORRE SAN GENNARO (TORCHIAROLO) – Negli ultimi mesi, le mareggiate hanno pesantemente danneggiato le infrastrutture di diverse marine.

Montedoro, il sindaco Bufalino: “C’è il cantiere per i disoccupati, ma manca il muratore per avviarlo”; Montedoro senza muratori: bloccato un cantiere finanziato per dare lavoro ai disoccupati in Sicilia.

Montedoro, cantiere per dare lavoro fermo per mancanza di un muratore - E’ l’appello disperato del sindaco di Montedoro, comune con poco più di mille abitanti in provincia di Caltanissetta. Da msn.com

Montedoro, il sindaco Bufalino: “C’è il cantiere per i disoccupati, ma manca il muratore per avviarlo” - Renzo Bufalino, il sindaco di Montedoro, solleva una questione circa il tema del lavoro e porta alla luce una vicenda che è “il paradosso del sud: c’è il cantiere per i disoccupati, ma manca il ... ilfattonisseno.it scrive