Sequestro al porto di Gioia Tauro bloccati 228 chili di cocaina purissima | arrestati due portuali

Un’operazione orchestrata dalla Guardia di finanza di Reggio Calabria ha messo in luce un importante sequestro nel porto di Gioia Tauro: 228 chili di cocaina purissima pronti a invadere il mercato internazionale. Due portuali sono stati arrestati nel tentativo di nascondere la droga, evidenziando ancora una volta l’impegno delle forze dell’ordine nella lotta al narcotraffico. Questa operazione dimostra come la legalità possa prevalere sulle reti criminali, garantendo sicurezza e giustizia per tutti.

Un'importante operazione della Guardia di finanza di Reggio Calabria ha bloccato nel porto di Gioia Tauro un ingente carico di cocaina purissima, destinato al mercato internazionale dello spaccio. Durante il blitz, sono stati arrestati due portuali sorpresi nel tentativo di "esfiltrare".

