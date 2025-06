Furti e truffe intercettata in Brianza auto sospetta grazie ai varchi | coppia denunciata

Scopri come la tecnologia dei varchi elettronici sta rivoluzionando la sicurezza in Brianza, permettendo alle forze dell’ordine di intercettare e bloccare attività sospette in tempo reale. Recentemente, a Seregno, due auto sospette sono state monitorate e due persone denunciate per furti e truffe. La collaborazione tra innovazione e impegno civile si traduce in una comunità più sicura, facendo della prevenzione un’arma potente contro il crimine.

La polizia locale di Seregno negli ultimi giorni ha intercettato due veicoli sospetti grazie al sistema dei varchi elettronici attivi in città. Gli interventi si sono conclusi con tre denunce, due delle quali per appropriazione indebita e una per violazioni al testo unico sull’immigrazione. 🔗 Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - Furti e truffe, intercettata in Brianza auto sospetta (grazie ai varchi): coppia denunciata

