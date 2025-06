Iniziato il processo per abusi contro il tuffatore azzurro Andreas Sargent Larsen

Il mondo del nuoto italiano è sotto choc: si apre un delicato capitolo legato ad Andreas Sargent Larsen, atleta azzurro protagonista di recenti accuse di abusi e stalking. Mentre si avvicinano i Giochi Olimpici di Parigi 2024, la giustizia fa luce su un caso che ha scosso l’opinione pubblica. La testimonianza della ex fidanzata, all’epoca minorenne, aggiunge ulteriori inquietanti dettagli. La vicenda dimostra come anche gli eroi possano celare ombre profonde, lasciando tutti a riflettere sulle sfide della tutela e della legalità nello sport

L’azzurro ha comunque preso parte ai Giochi Olimpici di Parigi. Sono di alcuni mesi fa, poco prima dei Giochi Olimpici di Parigi 2024, le accuse di abusi e molestie a carico del tuffatore azzurro Andreas Sargent Larsen. È iniziato a Roma, il processo che vede il tuffatore coinvolto accusato di stalking. A parlare V. la ex fidanzata che all’epoca aveva 15 anni, mentre lui è classe 1999 e i due si allenavano inisieme facendo parte dello stesso team. «La nostra relazione è cominciata a giugno del 2021. Mi sentivo lusingata, perché lui era più grande. Sin dal primo momento mi chiedeva foto e video per vedere dove fossi. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Iniziato il processo per abusi contro il tuffatore azzurro Andreas Sargent Larsen

