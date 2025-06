M5s-Avs contro matrimonio di Bezos a Venezia | chiediamo informativa Piantedosi

Venezia si trasforma in un palcoscenico di sfarzo e sicurezza, con le forze dell’ordine pronte a blindare le strade per il matrimonio di Jeff Bezos. Un evento che solleva interrogativi sulla gestione della città e sull’impatto sociale di simili celebrazioni. Per questo, chiediamo un’informativa a Piantedosi, affinché chiarisca come si intenda tutelare l’interesse pubblico durante questi giorni di festa esclusiva.

ROMA, 24 GIU – "Chiediamo un'informativa di Piantedosi perchè a partire da domani la città di Venezia sarà una città blindata fino al 28 giugno per consentire il matrimonio del magnate di Amazon Jeff Bezos. Sarà blindata, ma sarà anche una città comprata per tre giorni in una sorta di celebrazione sfrenata del lusso che.

