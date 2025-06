Iran Meloni gela l' opposizione | Non è questo il tempo

Il ministro Meloni sorprende l’opposizione con una posizione ferma e decisa: in un intervento al Senato, ha sottolineato le priorità italiane in Medio Oriente, puntando su un immediato cessate il fuoco a Gaza e sulla ripresa dei negoziati con l’Iran. Una mossa che lascia intendere come l’Italia non abbia intenzione di arretrare di fronte alle sfide globali, determinata a giocare un ruolo chiave nella stabilità della regione.

Il capo del governo ha riferito in Senato circa la situazione in Medio Oriente evidenziando le priorità: cessate il fuoco a Gaza e i negoziati su Iran.

Israele-Iran, Macron gela Trump: “Putin mediatore? Non è possibile”. Giorgia Meloni si schiera con la Ue - Un nuovo capitolo di tensioni globali si apre all’ombra del G7 in Canada, dove le diplomazie europee si trovano a fronteggiare un imbarazzo senza precedenti.

Meloni: «Teheran ha violato la tregua, possibili divisioni interne in Iran. Situazione complessa, ma siamo fiduciosi» - Dopo quelle alla Camera, stamattina attese le comunicazioni di Giorgia Meloni al Senato in vista del Consiglio europeo di giovedì. Da ilmessaggero.it