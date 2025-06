Mercato Roma | l' Inter riscatta Zalewski N' Dicka interessa al Real Lucumí il sostituto?

Il mercato di Roma e Inter si anima con colpi di scena sorprendenti: l’Inter riscatta Zalewski, lasciando il futuro del talento polacco tra le fila nerazzurre, mentre il Real Madrid si interessa a Dicka, potenziale sostituto di Lucumà. Un’estate ricca di mosse strategiche che promette di ridefinire gli equilibri della Serie A e non solo. E ora, cosa ci riserverà il prossimo capitolo di questa intricata saga calcistica?

Roma 24 giugno 2025 - Rispetto in pieno il copione descritto nella gironata di ieri, la Roma e Nicola Zalewski si separano definitivamente. Il giocatore nonostante non sia stato sempre brillante nei suoi 6 mesi di prestito in maglia nerazzurra, ha convinto la dirigenza meneghina del suo potenziale e il suo contratto verrà riscattato. Dopo oltre un anno di tira e molla con la società romanista, la decisione presa dall'Inter mette fine a questo rapporto irreparabilmente incrinato. La cifra che il club meneghino verserà alla Roma è intorno ai 6,5 milioni di euro, come pattuito nella sessione di mercato invernale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Mercato Roma: l'Inter riscatta Zalewski, N'Dicka interessa al Real, Lucumí il sostituto?

In questa notizia si parla di: roma - inter - zalewski - mercato

Mercato Roma: proposto Gudmundsson per l'attacco. Zalewski dovrebbe restare all’Inter - Il mercato di Roma si infiamma: secondo le ultime indiscrezioni, Gudmundsson potrebbe essere il nuovo volto per l'attacco giallorosso, mentre Zalewski sembra ormai destinato a lasciare Trigoria per approdare all'Inter di Milano.

Nicola Zalewski ceduto a titolo definitivo all’Inter. Vi mancherà? Ditecelo nei commenti . #asroma #romanewseu #zalewski #inter #calciomercato #calciomercato Vai su Facebook

#CalciomercatoRoma - UFFICIALE: Nicola #Zalewski è un giocatore dell'#Inter a titolo definitivo. La #Roma aveva incassato già 600mila euro per il prestito oneroso nel mercato invernale. Nelle casse del club entreranno altri 6.5M€. #ASRoma Vai su X

L'Inter riscatta Zalewski dalla Roma: le cifre e il nuovo contratto; Mercato Roma: l'Inter riscatta Zalewski, N'Dicka interessa al Real, Lucumí il sostituto?; Roma, è ufficiale la cessione di Zalewski all'Inter.

Mercato Roma: l'Inter riscatta Zalewski, N'Dicka interessa al Real, Lucumí il sostituto? - polacco, si ascoltano offerte per l'ivoriano e piace il colombiano per sostituirlo ... Secondo msn.com

Inter, ufficiale: riscattato Zalewski dalla Roma. Le cifre e i dettagli del contratto - La Roma ha comunicato di aver ceduto il giocatore a titolo definitivo ai nerazzurri. Da msn.com