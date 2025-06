Anzio quattro chili di foglie di marijuana | arrestato 25enne che la coltivava

Anzio, 24 giugno 2025 – Un’operazione di alto impatto condotta dai Carabinieri di Anzio, con il supporto delle unità cinofile e del Nucleo Ispettorato del Lavoro, ha portato all’arresto di un 25enne per aver coltivato quattro chili di marijuana. L’intervento ha sottolineato l’impegno delle forze dell’ordine nel garantire sicurezza e legalità sul territorio. Nel corso delle indagini, è emerso un quadro inquietante che richiede attenzione e azioni continue.

Anzio, 24 giugno 2025- Nel fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Anzio, con il supporto delle unità cinofile dei Carabinieri di Santa Maria di Galeria e del personale del Nucleo Carabinieri Ispettorato del lavoro hanno eseguito un servizio straordinario di “ alto impatto”, s u disposizione del Ministero dell’Interno. L’attività ha interessato tutto il territorio del comune rutulo. Nel corso dell’attività, un 25enne italiano è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione e coltivazione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’arresto è scaturito da una perquisizione domiciliare, svolta con l’ausilio dell’unità cinofila, nel corso della quale sono state scoperte tre piante di marijuana che, una volta sradicate, hanno generato foglie per oltre quattro chili. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it