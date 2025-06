Le reazioni alla tregua Israele-Iran il Cremlino | Speriamo sia duratura Aiea chiede la ripresa della cooperazione con Teheran

Le recenti notizie di una tregua tra Israele e Iran hanno suscitato un fermento internazionale di speranza e attese. Il direttore dell’Aiea, Rafael Grossi, ha annunciato di aver scritto al ministro iraniano Abbas Araqchi, proponendo un incontro per rafforzare la cooperazione nucleare. La comunità globale guarda con trepidazione a questa possibilità di dialogo, auspicando che sia duratura e porti stabilità nella regione. La ripresa del dialogo potrebbe davvero segnare un passo decisivo verso la pace...

