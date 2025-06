28 anni dopo Danny Boyle spiega come una registrazione di 110 anni fa è diventata il punto di riferimento del film

Ventotto anni dopo, Danny Boyle rivela come una registrazione di 110 anni fa abbia dato vita a un’impronta indelebile nel suo celebre film. Quando il trailer di “28 anni dopo” è stato svelato, la sua atmosfera disturbante e le scene apocalittiche hanno lasciato il pubblico senza fiato. Ma la vera chiave del brano inquietante che accompagna le immagini? Scopriamo insieme il mistero dietro quella voce agghiacciante, simbolo di un incubo senza fine.

Quando è uscito il primo trailer di " 28 anni dopo ", il terzo capitolo della magistrale serie di film horror di Danny Boyle e Alex Garland, le sue immagini raccapriccianti di zombie e di un mondo distopico erano spaventose. Ma ciò che rende il trailer ancora più terrificante è un canto inquietante e ritmato, pronunciato da una voce acuta e nasale, che si muove con cadenza militare, monotono all'inizio ma che diventa sempre più forte e agitato man mano che procede, con le immagini e il sottofondo musicale che aumentano in velocità e intensità man mano che procede. In quel contesto, il canto, sebbene le parole sembrino estranee alle immagini, è assolutamente terrificante, come una folle rappata.

