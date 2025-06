La storia tragica di Douglas Dall’Asta e il doppio rifiuto che lo Stato deve scongiurare

La tragica storia di Douglas Dall’Asta e il suo doppio rifiuto rappresentano un richiamo urgente per tutto lo Stato, che deve intervenire per scongiurare simili drammi. Un messaggio e due telefonate hanno spezzato il cuore: Douglas, conosciuto e stimato, si è tolto la vita. La sua vicenda, narrata nel libro “Figlio di Nessuno”, rivela le ferite invisibili di una società che non può permettersi di ignorare.

La notizia mi ha colpito in pieno volto. Un messaggio, due telefonate: Douglas Dall’Asta si è tolto la vita. L’avevo conosciuto di persona a Roma, durante la presentazione del libro scritto insieme alla giornalista Valentina Reggiani, Figlio di Nessuno, ove si narrava la sua non facile vicenda. Fu dopo la cerimonia, davanti a un caffè preso nei pressi della Galleria Alberto Sordi, che ebbi modo di intravedere i solchi dolorosi della sua breve esistenza, di intuirne la fragilità. Seduti davanti alla tazzina ascoltavo la scansione spaventosa della sua breve vita: abbandonato in un orfanotrofio brasiliano a tre anni, adottato da una famiglia italiana a otto, e dopo appena quattro giorni, riconsegnato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La storia tragica di Douglas Dall’Asta e il doppio rifiuto che lo Stato deve scongiurare

