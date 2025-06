Theo Hernández il Milan sta per chiudere | Inzaghi esulta le cifre dell’affare

Il trasferimento di Theo Hernández dall'AC Milan all'Al-Hilal sta per diventare realtà, sconvolgendo i tifosi rossoneri e segnando una svolta nel mercato estivo. Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, le cifre dell’affare sono ormai definite e preludio di un nuovo capitolo per il difensore francese. Con questa operazione, il Milan aggiunge un altro colpo importante alla sua lunga lista di partenze, mentre Inzaghi esulta per i risultati ottenuti.

Theo Hernandez è pronto per una nuova avventura lontano dalla Serie A: di seguito le cifre e i dettagli dell'operazione Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', l' Al-Hilal sarebbe ad un passo dall'acquisto di Theo Hernández dal Milan. Una notizia sconvolgente per i tifosi rossoneri, se si pensa che oltre al terzino ex Real Madrid, la squadra di Milano ha già ceduto a titolo definitivo un altro grande giocatore al Manchester City, ovvero Reijnders. Ma una cessione che potrebbe anche portare ad avere più margine di manovra sul mercato. Di seguito le cifre dell'operazione. Theo Hernandez all'Al-Hilal: i dettagli.

Theo Hernandez, il talentuoso terzino del Milan, è pronto a volare in Arabia Saudita con l'Al-Hilal! Un accordo che si avvicina ai 35 milioni di euro e segna un ulteriore passo nell'emergente mercato calcistico saudita, dove i club stanno investendo massicciamente per attrarre star globali.

