Dai filler alla chirurgia estetica ecco cosa si cela dietro il viso e il fisico scolpito della donna che sta per sposare Mr Jeff Bezos Lauren Sanchez

dai filler alla chirurgia estetica, scopri cosa si cela dietro il viso e il fisico scolpito di Lauren Sanchez, la donna che sta per sposare il magnate Jeff Bezos. L’attesa celebrazione a Venezia, tra polemiche e curiosità , svela non solo festeggiamenti da star ma anche un mondo di interventi e trattamenti di bellezza che alimentano il suo look impeccabile. Un segreto di bellezza che fa parlare di sé, pronto a essere svelato.

L a laguna si prepara ad accogliere il matrimonio dell’anno, tra polemiche e curiosità : Jeff Bezos e Lauren Sanchez convolano a nozze a Venezia, con 3 giorni party e ospiti stellari. La sposa, 55 anni, giornalista, pilota, astronauta per un giorno e madre di tre figli, appare in forma hollywoodiana: corpo scolpito, décolleté a prova di gravità , lineamenti scolpiti, zero cedimenti, zero rughe. Ma dietro il suo glow da sogno non ci sono solo genetica e stile di vita. Il beauty look di Lauren Sanchez cela una lunga lista di procedure beauty, dai trattamenti medico-estetici agli interventi chirurgici. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Dai filler alla chirurgia estetica, ecco cosa si cela dietro il viso e il fisico scolpito della donna che sta per sposare Mr Jeff Bezos, Lauren Sanchez

