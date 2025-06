Le Relazioni Difettose – Cos’è che ci tiene insieme ancora dopo 15 anni?

Le relazioni difettose spesso ci tengono legati al passato, anche dopo anni di sofferenza e tentativi di guarigione. In questo viaggio tra emozioni e consapevolezza, scopriremo insieme come applicare cinque regole d’oro per far durare davvero una storia. Perché, a volte, il vero amore richiede coraggio, riflessione e un nuovo inizio. È il momento di riscrivere il nostro percorso sentimentale, con speranza e determinazione.

Cara Ester, ti ho scritto oggi ma di tutta fretta e mi sono accorta di alcuni omissis. Considera dunque questa la versione "definitiva" della mia lettera. Dunque: torno a scriverti una seconda volta dopo un anno e mezzo. Amore e relazioni: 5 regole d'oro per far durare una storia X Ho da poco intrapreso un percorso di terapia individuale nel tentativo di fare pace con me stessa poiché circa due anni fa tradii il mio compagno. Storia durata brevemente, un mese, poi chiusa perché nessuno dei due – né io né il PAS felicemente sposato – avevamo mai pensato davvero di mettere in discussione le nostre esistenze.

