Una notte da rider intervista a Arlen | Racconto l’esperienza di una generazione precaria

Entrare nel mondo di Arlen, pseudonimo di Arianna Lentini, significa immergersi in un'odissea urbana senza tregua. "Una notte da rider" ci svela l’intensità di una generazione precaria, tra follia e speranza, in un ambiente frenetico e spietato. Un racconto viscerale e coinvolgente che mette in luce le sfide di chi vive ai margini della città , tra sogni infranti e battaglie quotidiane. Questa opera prima ci invita a riflettere su un mestiere in evoluzione, ecco perché non puoi perderla.

Una notte di bestiale follia. Una notte in mezzo a una giungla urbana in cui non c’è un attimo di respiro per provare a respirare. Questo è Una notte da rider, il bellissimo fumetto d’esordio di Arlen (pseudonimo di Arianna Lentini), pubblicato qualche settimana fa da Bao Publishing (lo abbiamo recensito qui ). Un’opera prima piena di personalitĂ e spunti di riflessione su un mestiere (quello del fattorino) che negli ultimi anni è diventato sempre piĂą centrale e sempre piĂą bistrattato. I motivi li conosciamo tutti. Ma cosa ha spinto un’ex rider come Arlen a raccontare la sua esperienza dentro un fumetto dal gusto underground? Ne abbiamo parlato direttamente con lei. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Una notte da rider, intervista a Arlen: “Racconto l’esperienza di una generazione precaria”

