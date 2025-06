Tarquinia a palazzo Bruschi Falgari la consegna degli attestati Pcto

Tarquinia brilla di entusiasmo e talento con la cerimonia di consegna degli attestati PCTO a Palazzo Bruschi Falgari. Un momento speciale, dedicato a riconoscere il percorso di crescita e competenza dei giovani coinvolti in PAGINEaCOLORI, che conferma come l’istruzione e l’esperienza siano i pilastri del futuro. Un applauso ai nostri studenti, veri protagonisti di un cammino che apre nuove strade verso il successo.

Tarquinia, 24 giugno 2025 – Presso il Salone delle Feste di palazzo Bruschi Falgari, si è svolta la cerimonia di consegna degli attestati agli studenti che hanno partecipato alle attivitĂ di PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento), nell’ambito di PAGINEaCOLORI. L’evento ha rappresentato un’importante occasione per valorizzare l’impegno e la dedizione dei ragazzi e delle ragazze, provenienti da diversi indirizzi delle scuole di Tarquinia, che hanno contribuito attivamente alla buona riuscita della mostra del festival. Il loro apporto si è concretizzato nella realizzazione di documentazione fotografica e contenuti multimediali, tra cui le videoletture pubblicate sul sito www. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it