Addio a Mick Ralphs fondatore dei Bad Company e Mott the Hoople

Il mondo della musica perde una leggenda: Mick Ralphs, talentuoso chitarrista e pioniere del rock britannico, ci ha lasciati all'età di 81 anni. Co-fondatore di band iconiche come Bad Company e Mott the Hoople, la sua arte ha segnato generazioni intere. La notizia, confermata dalla stessa Bad Company, ci ricorda quanto il suo contributo sia stato fondamentale per la storia della musica. Addio a un vero maestro del rock, la sua eredità continuerà a vivere attraverso le note che ci ha regalato.

(Adnkronos) – Mick Ralphs, chitarrista britannico co-fondatore dei gruppi rock Bad Company e Mott the Hoople, è morto all'età di 81 anni. A confermare la notizia è stata la stessa band Bad Company attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Instagram ufficiale: "È con profonda tristezza che annunciamo la scomparsa del nostro amato Mick Ralphs". . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

