Galli sbotta | Siamo una nazione fallimentare

Galli sbotta: “Siamo una nazione fallimentare”. Nonostante l’onore e l’attaccamento alla maglia, l’Italia Under 21 ha deluso uscendo ai quarti dell’Europeo contro la Germania. Ma il vero problema resta quello dei giovani italiani, tra prospettive traballanti e mancanza di opportunità. Giuseppe Galli, agente di Alessandro Bianco, lancia un forte messaggio ai microfoni di Stile Tv: il nostro futuro è ancora tutto da scrivere.

Con onore e attaccamento alla maglia, l’Italia Under 21 è uscita ai quarti di finale dell’Europeo contro la Germania. Ma resta sempre vivo il problema dei giovani italiani. Giuseppe Galli, agente del calciatore Alessandro Bianco – che ha partecipato all’Europeo – ha parlato di questa tematica nel corso del suo intervento ai microfoni di Stile Tv. Ecco le sue parole alla trasmissione ‘Salite sulla Giostra’: “Bianco? Rientra a Firenze. Ho sempre sostenuto i giovani, una volta Sabatini disse che i giovani italiani non crescono, ma non sono d’accordo perché di giovani italiani bravi ce ne sono tanti, ma fanno fatica a giocare nei club. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Galli sbotta: “Siamo una nazione fallimentare”

In questa notizia si parla di: galli - sbotta - siamo - nazione

Primario, Regione: «Basta un solo singolo episodio e noi siamo pronti a intervenire» - Il primario della regione affronta con determinazione il tema della denuncia di episodi di ingiustizia.

Galli sbotta: "Giovani italiani? Siamo una Nazione fallimentare. In C c'è una buffonata" https://msn.com/it-it/sport/other/galli-sbotta-giovani-italiani-siamo-una-nazione-fallimentare-in-c-c-%C3%A8-una-buffonata/ar-AA1HgUPP?ocid=spr_trending&businessverti Vai su X

Galli sbotta: Giovani italiani? Siamo una Nazione fallimentare. In C c'è una buffonata; Galli sbotta: Giovani italiani? Siamo una Nazione fallimentare. In C c'è una buffonata.

Galli sbotta: "Giovani italiani? Siamo una Nazione fallimentare. In C c'è una buffonata" - Giuseppe Galli, agente di Alessandro Bianco, ha parlato di alcuni argomenti che riguardano l'Italia ai microfoni di Stile Tv. Come scrive msn.com

Giuseppe Galli: “Siamo una Nazione fallimentare” - A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Giuseppe Galli, agente di Alessandro Bianco. Da ilnapolionline.com