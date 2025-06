Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-06-2025 ore 11 | 25

Benvenuti con l’ultimo aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio. La situazione odierna segnala code e rallentamenti su diverse arterie strategiche, tra cui l’A1 e il Grande Raccordo Anulare, a causa di lavori e traffico intenso. Restate sintonizzati per tutte le novità e i consigli per muoversi più agevolmente. La vostra sicurezza e il rispetto delle tempistiche sono la nostra priorità.

sull'autostrada A1 Firenze Roma segnaliamo 5 km di coda tra Attigliano Orte in direzione di Roma Causa chiusura per lavori del ramo dell'allacciamento da Orte ci spostiamo sul grande raccordo anulare in carreggiata interna lentamente altezza Tiburtina e code per traffico intenso tra Prenestina Appia in esterna System fila tra la Roma Fiumicino è a più avanti altezza Cassia Selva Candida altre quote poi sulla diramazione Roma Sud tra Torrenova il raccordo in direzione del centro in via di risoluzione l'incidente avvenuto in precedenza su via Cristoforo Colombo codeina smaltimento tra via di Acilia malafede in direzione raccordo anulare poi sulla via Nettunense ancora disagi per l'incidente avvenuto in precedenza che crea ancora coda all'altezza di via del Genio Civile In entrambi i sensi di marcia Cambiamo argomento e passiamo ai per i disagi sulla umbro-laziale per lavori di risanamento della pavimentazione stradale fino al 4 luglio istituita la chiusura al traffico del ramo di allacciamento tra la SS 675 la A1 Firenze Roma svincolo per porte nelle due direzioni