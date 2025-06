Borsa | l' Europa accelera dopo Ifo Germania Francoforte +2,15%

Le Borse europee si fanno più spirited dopo i dati positivi dall’indice Ifo in Germania, che supera le aspettative e alimenta ottimismo sui mercati. Francoforte fa da traino con un balzo del 2,15%, seguita da Milano, Parigi, Madrid e Londra, mentre i futures Usa si preparano a una seduta all’insegna della cautela, grazie alla tregua tra Israele e Iran e alle aperture della Fed. È il momento di scoprire cosa riserva questo scenario dinamico per gli investitori.

Allungano il passo le principali Borse europee dopo gli indici Ifo sulla fiducia delle imprese in Germania migliori delle stime. In particolare accelera Francoforte, che guadagna il 2,15%, seguita da Milano (+1,6%), Parigi e Madrid (+1,4% entrambe) e Londra (+0,4%). Positivi i futures Usa dopo la tregua di 12 ore tra Israele e Iran annunciata dal presidente Usa Donald Trump e l'apertura della vicepresidente della Fed Michelle Bowman a un taglio dei tassi a luglio. In arrivo nel pomeriggio i prezzi delle case Usa, gli indici della Fed di Richmond e gli interventi dei presidenti della Bce Christine Lagarde e della Fed Jerome Powell.