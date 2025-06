Fiere Ieg acquisisce Italian Bike Festival evento di punta per bike industry e mobilità sostenibile

Italian Exhibition Group continua a espandersi con l’acquisizione della maggioranza di Italian Bike Festival, il principale evento europeo dedicato alla bike industry e alla mobilità sostenibile. Dal 2018, il festival di Rimini ha conquistato un ruolo centrale nel settore, attirando professionisti e appassionati da tutto il mondo. Questa mossa strategica rafforza la leadership di IEG, aprendo nuove opportunità di crescita e innovazione per il mercato delle due ruote e della mobilità green.

(Adnkronos) – Nuova acquisizione per Italian Exhibition Group (Ieg) che ha rilevato la quota di maggioranza della Movestro Srl, società ideatrice e organizzatrice dell'Italian Bike Festival. Ibf è il Salone internazionale della bici che dal 2018 a Rimini richiama l'attenzione del mercato; è la piattaforma leader europea per il settore della bike industry e la .

