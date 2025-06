AAA muratore cercasi | in un comune siciliano un cantiere per dare lavoro senza lavoratori

In un piccolo angolo di Sicilia, il sindaco di Montedoro lancia un appello singolare: cercasi muratore per avviare un importante cantiere regionale. Un progetto pensato per rilanciare l’occupazione e ridare speranza a una comunità in difficoltà , ma che rischia di restare sulla carta a causa della mancanza di operai. La sfida è aperta: sarà possibile trasformare questa richiesta in realtà concreta?

AAA cercasi muratore. E' l'appello disperato del sindaco di Montedoro, comune con poco più di mille abitanti in provincia di Caltanissetta. C'è un cantiere, finanziato dalla Regione siciliana per dare lavoro ai disoccupati, che non riesce a partire perché l'amministrazione non trova operai. E così il progetto, pensato proprio per creare occupazione e dare un segnale a un territorio in difficoltà ,.

