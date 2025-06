Gran finale per Reperti parlanti | la Via Appia Regina Viarum protagonista

Gran finale per Reperti Parlanti, la via Appia Regina Viarum protagonista di un viaggio nel passato. Mercoledì 25 giugno, alle ore 18:00, l'auditorium del Castello comunale di Mesagne si trasformerà in un palcoscenico di scoperte e emozioni, chiudendo in modo spettacolare un ciclo di conferenze dedicato alla storia e alla cultura locale. Un appuntamento imperdibile che racchiude il fascino di un patrimonio millenario, pronto a sorprenderci ancora una volta.

MESAGNE - Si conclude con un evento imperdibile il ciclo di conferenze "Reperti parlanti", il programma a tema storico-culturale promosso dal Mater - Museo Archeologico del Territorio di Mesagne. Mercoledì 25 giugno, a partire dalle 18:00, l'auditorium del Castello comunale ospiterà una serata. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Gran finale per "Reperti parlanti": la Via Appia Regina Viarum protagonista

In questa notizia si parla di: reperti - parlanti - gran - finale

Gilmour, la scelta di Conte per il gran finale - Gilmour, la scommessa di Conte per il gran finale, rappresenta l'erede ideale di Lobotka. Dopo un'estate di ricerche e insistenze, il tecnico ha finalmente trovato in lui il protagonista per chiudere la stagione al meglio.

GO! 2025 ZORAN MUSIC LA STANZA DI ZURIGO, LE OPERE E L’ATELIER Ha aperto il 25 maggio a Palazzo Attems Petzenstein (Gorizia) l’esposizione dedicata al grande artista, all’interno del cartellone di “GO! 2025”, Nova Gorica – Gorizia Capitale Europe Vai su Facebook

Gran finale per Reperti parlanti: la Via Appia Regina Viarum protagonista; Le necropoli svelano i segreti della civiltà messapica: prosegue la rassegna “Reperti parlanti”; La musica e i reperti parlanti che raccontano il passato | nuovo incontro.

Alberi Parlanti, il gran finale: 5200 spettatori all'Estate al parco - Ultimo appuntamento, oggi alle 17, al Parco degli Alberi Parlanti che si trasforma in un grande teatro en plein air per Il coniglio Cilindro e la spada nella roccia, lo spettacolo che chiude la ... Lo riporta ilgazzettino.it

Ai piedi del Gran Sasso si trova una città ricca di reperti di epoca romana: come arrivarci e cosa vedere - Esiste una città ai piedi del Gran Sasso, ricca di reperti romani: scopri come si chiama e cosa ... Da abruzzo.cityrumors.it