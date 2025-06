Rischio cardiovascolare l’importanza dell’aderenza alle cure e dei controlli

Il rischio cardiovascolare rappresenta una minaccia concreta che colpisce milioni di italiani, con un quarto della popolazione tra 35 e 74 anni affetta da ipercolesterolemia. La prevenzione e l’aderenza alle cure sono fondamentali per ridurre questa piaga silenziosa. Ogni ospedalizzazione è una famiglia coinvolta, un momento di vulnerabilità . Conoscere e agire tempestivamente può fare la differenza: affrontiamo insieme questa battaglia per la salute del cuore.

L’ultimo Rapporto dell’Istituto Superiore di SanitĂ indica che 14 della popolazione tra i 35 e i 74 anni, presenta un’ipercolesterolemia (colesterolo totale > 240 mgdL), con una prevalenza maggiore tra le donne e nel Nord d’Italia. Ogni anno si registrano oltre 390.000 ospedalizzazioni per malattie cardiovascolari, pari al 20% dei ricoveri totali in regime ordinario. “Questi dati non sono numeri astratti ma indicano luoghi, persone e famiglie che affrontano ogni giorno le conseguenze di una gestione frammentata. Dobbiamo garantire aderenza, monitoraggio e semplicitĂ nei percorsi di cura – ricorda Gianfranco Sinagra, Presidente Eletto della SocietĂ Italiana di Cardiologia (SIC) – valorizzando anche quelle soluzioni terapeutiche con frequenza di somministrazione e tollerabilitĂ vicine alle esigenze del paziente”. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Rischio cardiovascolare, l’importanza dell’aderenza alle cure e dei controlli

