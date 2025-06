Gianna Nannini in concerto al Circo Massimo | grande show rock il 26 giugno a Roma

Forte, sarà un’occasione unica per rivivere l’energia di una delle rockstar italiane più amate. Gianna Nannini, con la sua grinta e il suo sound inconfondibile, accenderà il palco del Circo Massimo, regalando emozioni indimenticabili a tutti i presenti. Un evento imperdibile che segna il ritorno live di Nannini nella Capitale, promettendo una serata di pura musica e passione. La magia sta per cominciare—non mancate!

Sarà un’estate di grande musica nella Capitale. Tra i protagonisti più attesi, anche Gianna Nannini, che si prepara a infiammare il Circo Massimo con un maxi concerto in programma mercoledì 26 giugno. Un appuntamento che si inserisce in un calendario ricco di eventi live e che promette di richiamare migliaia di fan da tutta Italia per una serata tutta da vivere. Il ritorno live nella Capitale. Il concerto romano, organizzato da Friends & Partners e The Base con il supporto dell’ Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale, rappresenta uno dei momenti clou del fitto calendario di date che stanno accompagnando la cantante in giro per l’Europa. 🔗 Leggi su Sololaroma.it