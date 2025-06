Gyokeres Juve rottura totale tra lo svedese e lo Sporting Lisbona! Ha già informato il presidente dei portoghesi che… Gli aggiornamenti

La trattativa tra Viktor Gyokeres e lo Juventus si fa sempre più complicata: dopo una rottura totale con lo Sporting Lisbona, le ultime notizie svelano dettagli cruciali sul futuro dell’attaccante svedese. Cosa riserva il calciomercato estivo per i bianconeri? Scopriamo gli aggiornamenti più recenti e le possibili conseguenze di questa intricata situazione.

Gyokeres Juve, rottura totale tra lo svedese e lo Sporting Lisbona! Ha già informato il presidente dei portoghesi che. Le ultimissime sull'attaccante. Arrivano aggiornamenti molto importanti per quanto riguarda il possibile futuro di Viktor Gyokeres, uno dei principali obiettivi del calciomercato Juve per questa estate. L'attaccante ha rotto definitivamente con lo Sporting Lisbona: come riportato da Fabrizio Romano lo svedese ha già informato il presidente dei portoghesi che non ha più intenzione di allenarsi né di giocare con lo Sporting e che è pronto per una nuova avventura.