Pio Esposito Inter tutti pazzi per il talento nerazzurro | fissato il prezzo dell’attaccante c’è già il no a un club di Serie A

Pio Esposito, il brillante attaccante nerazzurro, sta facendo impazzire la Serie A con le sue prestazioni. Dopo aver brillato con lo Spezia, il suo valore è salito alle stelle e numerosi club sono pronti a fare follie per ingaggiarlo. Tuttavia, l'Inter ha già messo un freno, fissando un prezzo preciso e rifiutando un'offerta di un club di alta classifica. La prossima mossa spetta a Chivu: mantenere il talento in rosa o lasciarlo partire?

Pio Esposito Inter, l'attaccante nerazzurro è corteggiato da mezza Serie A: il club fissa il valore del giocatore. La stagione disputata da protagonista con lo Spezia ha attirato le attenzioni di tanti club di Serie A su Francesco Pio Esposito. Per il talento di casa Inter, il futuro è ancora da scrivere, e adesso toccherà a Chivu stabilire cosa farne per la prossima stagione. DALLA GAZZETTA DELLO SPORT- «Per Esposito, valutato una trentina di milioni, hanno già bussato in tanti, sempre club di alta o altissima nobiltà : respinte le voglie di Antonio Conte, che avrebbe voluto comprarlo, restano idee sparse di prestito, comprese quelle di Bologna e Fiorentina.

Altro gol da attaccante vero di Pio #Esposito, 19º gol in stagione per l’attaccante classe 2005 di proprietà dell’#Inter! Lo spezia però perde il ritorno della finale playoff e resta in SerieB. La giovane punta torna in nerazzurro, da decidere ancora il suo futuro. Vai su X

