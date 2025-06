Non può prendere il tram per le barriere architettoniche alle banchine Il Comune la risarcirà con 105 euro al giorno

Il Comune di Milano si trova a dover affrontare una battaglia legale importante a tutela dei diritti di accesso, costretto a risarcire una donna con 105 euro al giorno per le barriere architettoniche alle banchine. Tra spese legali e compensi, la vicenda mette in luce quanto sia fondamentale investire nell’inclusione. Ma cosa succederà ora? La questione apre un dibattito cruciale sulla necessità di un’adeguata pianificazione urbana, che non può più essere rimandata.

Il Comune di Milano dovrà pagare oltre 4mila euro di spese legali, ma soprattutto una cifra ancora non quantificabile (pari a 105 euro al giorno) come risarcimento a una donna che aveva presentato ricorso, per non avere adeguato in tempo (secondo quanto richiesto dal Tribunale di Milano) le. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Non può prendere il tram per le barriere architettoniche alle banchine. Il Comune la risarcirà con 105 euro al giorno

