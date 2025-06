Scuole Torre e Sala l’appello del Comitato | Progetto ridimensionato non vale i 17milioni di spesa

In un contesto di grande attesa e speranza per il futuro delle scuole Torre e Sala, arriva una notizia che lascia l'amaro in bocca. Il Comitato “Salviamo le scuole Torre-Sala e il quartiere Mellusi dallo scempio” denuncia un progetto ridimensionato che, a suo avviso, non vale i 17 milioni di spesa previsti. È il momento di approfondire cosa si cela dietro questa decisione e quali conseguenze avrà per la comunità .

Tempo di lettura: 3 minuti Riceviamo e pubblichiamo la nota del Comitato “Salviamo le scuole Torre-Sala e il quartiere Mellusi dallo scempio”: “L’elefante ha partorito il topolino ovvero è stata approvata la variante al progetto di abbattimento e ricostruzione delle scuole Torre e Sala. Più che una variante, si potrebbe considerare un altro progetto, talmente irriconoscibile e ridimensionato che ci chiediamo se valga la spesa per i contribuenti di circa 17 milioni di euro. Infatti, mettendo a confronto le due relazioni tecniche redatte dal Consorzio UNING di Bari, quella del 25 febbraio 2024 e questa del 16 aprile 2025, vediamo che ci sono drastiche riduzioni, dando ragione a ripetuti appelli di chi, come noi, che da oltre un anno individuava grossolani errori presenti nel progetto originario, che hanno richiesto le attuali modifiche: l’eccessiva volumetria, aumentata di 4000 m 3; la mancanza di una variante urbanistica per la pretesa chiusura di un tratto di via Marmorale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Scuole Torre e Sala, l’appello del Comitato: “Progetto ridimensionato, non vale i 17milioni di spesa”

In questa notizia si parla di: scuole - torre - sala - progetto

Bullismo già a tre anni: allarme dalle scuole dell’infanzia. I dati presentati a Bari durante il lancio del progetto nazionale - Un allarmante fenomeno di bullismo si manifesta già nelle scuole dell'infanzia, con bambini di soli tre anni coinvolti.

un progetto di Stefano Civa Valceno Country 65 scuole europee , con la propria individualità ma unite per la voglia ed il piacere di condividere ,... Vai su Facebook

Scuola Torre, il comitato: ‘Variante? Sembra altro progetto, irriconoscibile e ridimensionato’; Variante sbagliata, rischia di scomparire l’Istituto scolastico Torre-Sala; Scuola Torre-Sala, variante impossibile da realizzare: ridotte le aule per garantire i compensi alla ditta.

Scuola Torre, il comitato: ‘Variante? Sembra altro progetto, irriconoscibile e ridimensionato’ - “L’elefante ha partorito il topolino ovvero è stata approvata la variante al progetto di abbattimento e ricostruzione delle scuole Torre e Sala. Lo riporta ntr24.tv

Benevento, lavori scuole Torre-Sala: il progetto nel mirino del Codacons - alla gravità delle stesse in rapporto alla scuola elementare Nicola Sala e alle preoccupazioni indotte sui genitori ... Da ilmattino.it