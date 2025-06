Valentina Arrighetti e Gaia Moretto insultate dopo le nozze | Sui social commenti omofobi Noi non ci nascondiamo

Valentina Arrighetti e Gaia Moretto, ex pallavoliste e recenti spose, hanno suscitato commenti omofobi e sessisti sui social dopo aver condiviso le loro nozze civili. Non si sono nascosti di fronte all’odio, dimostrando che l’amore vero non conosce barriere. La loro testimonianza diventa un richiamo forte a combattere il pregiudizio e promuovere il rispetto. Continua a leggere per scoprire come affrontano questa sfida con coraggio.

Gaia Moretto e Valentina Arrighetti sono state prese di mira sui social, con commenti omofobi e sessiti, dopo aver pubblicato alcuni scatti delle loro nozze. Le due ex pallavoliste si sono sposate lo scorso 18 giugno con una cerimonia civile. "Su Facebook e Instagram si è scesi di livello, credo sia un problema culturale", ha spiegato Moretto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: moretto - valentina - arrighetti - gaia

Valentina Arrighetti e Gaia Moretto si sono sposate: le foto della cerimonia delle ex pallavoliste - Valentina Arrighetti e Gaia Moretto, due ex pallavoliste riconosciute e amatissime, hanno coronato il loro amore con un emozionante matrimonio.

Translate post«Abbiamo rotto gli stereotipi, ma i social non ci perdonano»: #Gaia Moretto contro gli insulti omofobi dopo il #matrimonio con #Valentina Arrighetti Vai su X

(? Vittoria Melchioni) Gaia Moretto e Valentina Arrighetti, le due ex campionesse di volley, hanno coronato il loro sogno d’amore unendosi civilmente lo scorso venerdì 13 giugno a Torriglia, sulle colline che circondano Genova, luoghi d’origine di Valentina. Vai su Facebook

Le nozze delle campionesse di volley Gaia Moretto e Valentina Arrighetti, il Pride e gli insulti omofobi: «Ci sono troppi stereotipi, speriamo che le nuove generazioni cambino le cose»; Gaia Moretto, insulti omofobi dopo il matrimonio con Valentina Arrighetti: «Per lo più da adulti su Fb e Ig, i; Arrighetti e Moretto travolte dagli insulti sui social dopo le nozze: In Italia c'è ancora tanto da fare.

Valentina Arrighetti e Gaia Moretto insultate dopo le nozze: “Sui social commenti omofobi. Noi non ci nascondiamo” - Gaia Moretto e Valentina Arrighetti sono state prese di mira sui social, con commenti omofobi e sessiti, dopo aver pubblicato alcuni scatti delle loro ... fanpage.it scrive

Gaia Moretto e Valentina Arrighetti spose, insulti omofobi alle ex Pantere dopo il matrimonio: «Arrivano da adulti, i giovani sono più rispettosi» - Una valanga di insulti di stampo omofobo e sessista ha travolto Gaia Moretto e Valentina Arrighetti, due ex pallavoliste dell'Imoco Volley Conegliano, dopo che lo scorso ... Scrive msn.com