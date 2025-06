Djalo Juve quale futuro per il difensore? Due ipotesi sul tavolo alla Continassa temono che… Cosa filtra sul portoghese

Il futuro di Tiago Djalo alla Juventus è ancora avvolto nel mistero: con il portoghese reduce dall’esperienza al Porto, le ipotesi sulla sua strada si fanno più chiare. Due scenari principali si prospettano: un ritorno in Francia, terra delle sue origini, o un’altra soluzione ancora da scrivere. Alla Continassa, le voci e i timori crescono: cosa riserverà il destino per questo giovane difensore? La risposta potrebbe arrivare in breve tempo.

Djalo Juve, quale futuro per il difensore? Due ipotesi sul tavolo, alla Continassa temono. Cosa filtra sul portoghese reduce dall’avventura al Porto. È ancora tutto da scrivere il futuro di Tiago Djalo, difensore di proprietà della Juventus reduce dalla tutt’altro esaltante avventura al Porto. Secondo Tuttosport ci sarebbero due possibili soluzioni. Da un lato un ritorno in Francia, lì dove tutto ebbe inizio con la maglia del Lille; dall’altro non tramonta l’idea di una possibile permanenza in Portogallo, anche se più difficile oggi. Alla Continassa ad ogni modo temono che l’intrigo possa essere sciolto soltanto gli ultimi giorni di mercato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Djalo Juve, quale futuro per il difensore? Due ipotesi sul tavolo, alla Continassa temono che… Cosa filtra sul portoghese

In questa notizia si parla di: difensore - djalo - juve - ipotesi

Djalò Juve: il difensore torna a Torino? Il Porto ha fatto questa scelta, a fine stagione… Svelato il suo futuro - Djalò Juve: il difensore potrebbe tornare a Torino. Dopo il prestito al Porto, il club portoghese ha deciso il suo futuro a fine stagione.

Djalo Juve, quale futuro per il difensore? Due ipotesi; Juventus, Djalo chiede la cessione e fa spazio a Kalulu: dove può andare; Juventus, salta una cessione.

Djalò lascia la Juve? Ipotesi cessione in prestito - Secondo gli ultimissimi rumors di calciomercato, la Juventus ha trovato un accordo di massima con il Porto per la cessione in prestito di Tiago Djalò: affare definito sulla base di un prestito secco. Riporta msn.com

Djalo, quale futuro per il difensore portoghese? Si va verso questa decisione, idee chiare per la dirigenza! La Juventus agirà così - I bianconeri hanno preso questa decisione per il portoghese: tutti i dettagli Il calciomercato estivo si infiamma già e, mentre alcuni giocato ... juventusnews24.com scrive