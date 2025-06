Sky Adventure dal 1 Luglio su Sky e NOW | viaggi estremi creature leggendarie e sfide spettacolari

Preparati a vivere emozioni forti e scoperte incredibili: dal 1° luglio, Sky Adventure apre le sue porte su Sky e NOW, portandoti nel cuore di viaggi estremi, creature leggendarie e sfide spettacolari. Con un’offerta ricca e coinvolgente, il nuovo canale promette di intrattenere e stupire ogni appassionato di avventure. Non perdere l’occasione di esplorare il mondo come mai prima d’ora!

Sky Italia annuncia un nuovo canale: a partire dal 1° luglio si accende infatti Sky Adventure. Con centinaia di ore di programmazione, il meglio dell'offerta mondiale e un mix imperdibile di contenuti premium e grandi titoli di acquisizione, Sky Adventure si posiziona al canale 121 e 407 di Sky, al canale 118 su Sky Stream e Sky Glass, e sarà disponibile in streaming su NOW.

