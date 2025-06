Cina | annuncia piani per anniversario vittoria contro aggressione giapponese fascismo

La Cina ha svelato i suoi piani per celebrare l’80° anniversario della vittoria contro l’invasione giapponese e il fascismo, un momento di grande rilevanza storica e nazionalistica. Il maggiore generale Wu Zeke, figura chiave nel settore militare, ha condiviso dettagli sulle commemorazioni ufficiali durante una conferenza stampa, sottolineando l’importanza di questo traguardo. Una celebrazione che rafforza l’identità e la memoria collettiva cinese, ricordando un capitolo fondamentale della sua storia.

Il maggiore generale Wu Zeke, vice direttore dell'Ufficio del gruppo dirigente della parata militare e vice direttore generale dell'Ufficio operativo del Dipartimento dello Stato maggiore congiunto della Commissione militare centrale, interviene a una conferenza stampa tenuta dall'Ufficio informazioni del Consiglio di Stato cinese sui piani per celebrare l'80mo anniversario della vittoria nella guerra di resistenza del popolo cinese contro l'aggressione giapponese e nella guerra mondiale antifascista, a Pechino, capitale della Cina, oggi 24 giugno 2025. Hu Heping, vice ministro esecutivo del Dipartimento informazioni del Comitato centrale del Partito comunista cinese, interviene a una conferenza stampa tenuta dall'Ufficio informazioni del Consiglio di Stato cinese sui piani per celebrare l'80mo anniversario della vittoria nella guerra di resistenza del popolo cinese contro l'aggressione giapponese e nella guerra mondiale antifascista, a Pechino, capitale della Cina, oggi 24 giugno 2025.

Cina: commemora con emblema 80mo anniversario vittoria in guerra contro aggressione giapponese - La Cina celebra l'80° anniversario della vittoria nella Guerra di resistenza contro l'aggressione giapponese con la presentazione di un emblema commemorativo.

