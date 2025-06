Ciuccio si o no? Perchè evitare e quando darlo

Il ciuccio può essere un alleato prezioso per calmare e rassicurare i neonati, offrendo benefici come la riduzione del rischio di SIDS. Tuttavia, il suo uso deve essere ponderato e limitato nel tempo, preferibilmente fino ai 2-3 anni, per evitare problemi dentali e interferenze con l’allattamento. La chiave sta nel trovare un equilibrio tra conforto e salute orale, considerando anche alternative transitorie che accompagnino lo sviluppo del bambino. Continua a leggere...

Il ciuccio calma, consola e soddisfa il bisogno di suzione nei neonati, ma il suo uso resta dibattuto. La pediatra Elena Bozzola (SIP) ha spiegato a Fanpage.it i benefici di questo oggetto, come la riduzione del rischio SIDS, ma invita a limitarne l’uso per evitare effetti su denti, linguaggio e allattamento: "Non usarlo dopo i 2-3 anni e consideriamo anche le alternative, come gli oggetti transizionali". 🔗 Leggi su Fanpage.it

