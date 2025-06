Calciomercato Inter Hojlund ha aperto al trasferimento in nerazzurro | le due condizioni

Il calciomercato dell'Inter si infiamma: Hojlund ha dato il via libera al trasferimento, condito da due condizioni chiave. I nerazzurri puntano a rafforzare l’attacco nelle prossime settimane, valutando anche le future destinazioni di Carboni, Esposito e Sebastiano. Intanto, Marotta e Ausilio non perdono tempo e sognano un colpo importante come Taremi. L’estate nerazzurra si preannuncia ricca di sorprese e decisioni decisive.

Calciomercato Inter, i nerazzurri vogliono Rasmus Hojlund: c’è l’apertura del giocatore, ecco le condizioni. L’Inter si concentrerà nelle prossime settimane sul mercato per rinforzare il proprio attacco. Resta da vedere quale sarà la scelta definitiva riguardo Valentin Carboni e Pio Esposito, mentre Sebastiano sembra ormai orientato a lasciare il club dopo il Mondiale. Marotta e Ausilio sono interessati a trasferire anche Taremi, in modo da liberare spazio per un attaccante che hanno già preso in considerazione come potenziale acquisto e che avrebbe aperto al trasferimento in nerazzurro: Rasmus Hojlund. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter Hojlund ha aperto al trasferimento in nerazzurro: le due condizioni

In questa notizia si parla di: inter - hojlund - condizioni - calciomercato

Calciomercato Inter LIVE: Il Parma detta le condizioni per Leoni, idea Ederson per il centrocampo, pronta la strategia per Hojlund - Il calciomercato dell'Inter è in pieno fermento: tra trattative calde, incontri strategici e piani ambiziosi, il club non smette mai di sorprendere.

Translate postIl calciomercato #Inter è una bolgia! La verità sui tre nomi... Calciomercato Inter, Gazzetta svela: Bonny, Hojlund, ecco a che punto siamo! Mentre Taremi… Vai su X

#Napoli, sfida all’#Inter per #Hojlund: contatti avviati per il colpo in attacco https://www.napolicalcionews.it/news-calcio-napoli/Napoli--sfida-all%E2%80%99Inter-per-Hojlund--contatti-avviati-per-il-colpo-in-attacco-140720.aspx #Calciomercato Vai su Facebook

Inter, tutto su Hojlund. Ma a due condizioni; Calciomercato Inter, Bonny a un passo. Se parte Calhanoglu, idea Bernabè: tutte le trattative della formazione; L'attacco il primo problema per Chivu, Hojlund e Bonny le possibili soluzioni.

CdS – Hojlund ha aperto all’Inter: l’affare si può fare a due condizioni - Il club nerazzurro ha già individuato il rinforzo da assicurarsi in caso di partenza di Taremi su cui si continua a lavorare Hojlund- fcinter1908.it scrive

Inter, tutto su Hojlund. Ma a due condizioni - Può essere questo, in sintesi, il ragionamento che in casa Inter Beppe Marotta e Piero Ausilio stanno facendo in merito all`opportunità. Da msn.com