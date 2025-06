E’ uscito in libreria Tokyo in Treno dell’aretino Tommaso Rossi alla scoperta della linea Yamanote

E' arrivato in libreria "Tokyo in Treno" di Tommaso Rossi, l’aretino che ha conquistato i social con il suo talento nel narrare il Giappone. Questa volta, tra pagine e fotografie, ci guida lungo la linea Yamanote, svelando i luoghi più affascinanti e nascosti di Tokyo. Un viaggio tra tradizione e modernità, ricco di emozioni e scoperte. Preparatevi a vivere Tokyo come mai prima d’ora.

Arezzo, 24 giugno 2025 – E' uscito in libreria Tokyo in Treno, il libro dell'aretino Tommaso Rossi alla scoperta della linea Yamanote, tra i luoghi più curiosi e spettacolari della città edito da Rizzoli Dai canali social "Tommaso in Giappone", seguiti da centinaia di migliaia di follower in continua crescita, Tommaso Rossi racconta da anni il Paese in cui si è trasferito e, dopo Life in Japan, torna ora in libreria con questo nuovo libro. Un viaggio in treno alla scoperta dei mille volti di Tokyo, per chi non l'ha mai vista e sogna di andarci e per chi invece c'è già stato e ora non può più farne a meno.

