Pio Esposito una nuova chance dall’inizio! Cosa ne pensa Chivu

Pio Esposito, talento promettente dell’Inter, potrebbe presto avere una nuova chance dal primo minuto, dopo un esordio che ha lasciato il segno. Chivu, consapevole delle sue potenzialità, è pronto a puntare su di lui, offrendo all’attaccante campano un’opportunità importante per confermarsi. Dopo l’esordio nel Mondiale per Club, si apre per Pio un’altra tappa cruciale: sarà lui a scrivere il prossimo capitolo della sua giovane carriera?

Pio Esposito potrebbe tornare a indossare la maglia dell'Inter, questa volta dal primo minuto. L'attaccante campano ha lasciato buone impressioni a Chivu: l'allenatore è pronto a dargli un'altra possibilità. SCENA – Dopo l'esordio nel Mondiale per Club contro gli Urawa Reds, Pio Esposito potrebbe vivere un'altra tappa significativa della sua giovane carriera. L'attaccante dell'Inter, classe 2005, ha destato buone impressioni nel finale della sfida contro i giapponesi e ora il tecnico Cristian Chivu starebbe seriamente valutando la possibilità di schierarlo dal primo minuto nella prossima partita contro il River Plate.

Esposito Inter, chance dal primo minuto contro il Monterrey: Chivu pensa ad un attacco inedito, la probabile formazione - L’Inter si appresta a inaugurare il suo cammino nel Mondiale per Club con grande entusiasmo e aspettative, affidandosi alla strategia di Cristian Chivu.

