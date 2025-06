Mercato Lazio | Tavares può partire Lotito fissa il prezzo

Il mercato della Lazio si infiamma: Nuno Tavares, un tempo incedibile, potrebbe essere il prossimo colpo in uscita per finanziare il rafforzamento della rosa. Con Lotito pronto a fissare il prezzo, il futuro del portoghese si fa incerto, mentre Sarri attende di valutarne le condizioni nel ritiro di Formello. La cessione di Tavares potrebbe aprire nuovi scenari per la strategia di mercato biancoceleste, e tutto è ancora da scrivere.

Roma 24 giugno 2025 - Nuno Tavares non è più nella lista degli incedibili e il mercato della Lazio può essere finanziato dalla sua cessione. Maurizio Sarri attende di conoscerne lo stato di salute e di vederlo dal vivo nel ritiro di Formello, ma intanto il giocatore portoghese non è più considerato un irrinunciabile nella rosa capitolina. Arrivato in prestito dall' Arsenal la scorsa estate, il suo inizio alla Lazio è stato travolgente. I suoi assist erano un appuntamento fisso delle prime partite stagionali del club biancoceleste, facendo balzare il lusitano in cima alle classifiche di rendimento. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Mercato Lazio: Tavares può partire, Lotito fissa il prezzo

In questa notizia si parla di: lazio - mercato - tavares - partire

Juventus su Nuno Tavares: il punto sul mercato in uscita della Lazio tra esigenze di Lotito e richieste di Sarri - La Lazio si prepara a fare i conti con un mercato all’insegna delle uscite, puntando a sfoltire la rosa per far fronte alle esigenze di bilancio.

Se dovesse partire Nuno Tavares, Ben Chilwell potrebbe rappresentare una valida alternativa! https://lazionews.eu/rassegna-stampa/sarri-fabiani-vertice-mercato-aggiornamenti-21-giugno/… #sslazio #lazio #lazionews #lazionewseu #Chilwell #NunoTavares Vai su X

L’Al Hilal punta forte su Nuno Tavares della Lazio: le novità dal calciomercato estivo! #Calciomercato #AlHilal #Lazio #Estate2025 L’estate 2025 sta portando mosse interessanti nel mondo del calciomercato, e l’Al Hilal si conferma come uno dei club più attivi. Vai su Facebook

Mercato Lazio: Tavares può partire, Lotito fissa il prezzo; Calciomercato, Tavares è un rebus: per Sarri può partire, a Formello aspettano acquirenti; Calciomercato Lazio, Clamoroso: fuori Tavares, dentro Emerson Palmieri.

Calciomercato Lazio, incontro Sarri-Fabiani: Ben Chilwell alternativa a Tavares se parte - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Riporta msn.com

Calciomercato, Tavares è un rebus: per Sarri può partire, a Formello aspettano acquirenti - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Come scrive msn.com