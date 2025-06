Mps | in Borsa +5,5% con rumors ok Bce a Ops su Mediobanca

Piazza Affari si infiamma con Mps in rally del 5,5% e Mediobanca in salita del 3%, trainate da rumors di mercato e voci di un’ok della BCE a un’opa su Mediobanca. Le indiscrezioni, riportate da Reuters, alimentano speranze di una prossima svolta per l’istituto senese, mentre gli investitori restano in attesa della conferma ufficiale. Un momento cruciale che potrebbe cambiare le sorti del settore bancario italiano. L’attesa cresce, e il mercato guarda con attenzione ai prossimi sviluppi.

Milano, 24 giu. (askanews) – Mps (+5,5%) e Mediobanca (+3%) sotto i riflettori a Piazza Affari dopo le indiscrezioni secondo cui il Consiglio di vigilanza della Banca centrale europea avrebbe dato il via libera all’offerta pubblica di scambio di Siena sull’istituto di piazzetta Cuccia. La decisione, riportata dalla Reuters, attende ora la ratifica formale da parte del consiglio direttivo della Bce, che poi verrà prontamente comunicata dalla banca. Una volta arrivato il via libera, la Consob avrà 5 giorni per approvare il prospetto informativo e poi l’Ops potrà partire entro la prima decade di luglio. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: mediobanca - borsa - rumors - consiglio

Mps-Mediobanca si muove tra Borsa e Procura - Il mondo finanziario è scosso da un’operazione lampo che ha coinvolto MPS Mediobanca, portando l’attenzione sulla rapidità e sui soggetti coinvolti nel collocamento del 15% di Monte dei Paschi.

Mps: in Borsa +5,5% con rumors ok Bce a Ops su Mediobanca; Borse oggi in diretta | Il Ftse Mib chiude in rosso (-1,3%), resistono energia e difesa. Nexi la peggiore tra le blue chip; Generali, nomina Deloitte advisor per OPS Mediobanca su Banca Generali.

Mps: in Borsa +5,5% con rumors ok Bce a Ops su Mediobanca - Mps (+5,5%) e Mediobanca (+3%) sotto i riflettori a Piazza Affari dopo le indiscrezioni secondo cui il Consiglio ... notizie.tiscali.it scrive

Mediobanca piatta in Borsa dopo rinvio assemblea, giù B.Generali - Avvio poco mosso per Mediobanca (+0,1%) a Piazza Affari dopo il rinvio dell'assemblea per l'ops su Banca Generali (- Lo riporta ansa.it