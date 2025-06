Squid Game 3 la resa dei conti finale | Dove eravamo rimasti e cosa aspettarci dalla stagione finale!

Fan di Squid Game, preparatevi! Il 27 giugno segna l'attesissimo ritorno dell'adrenalinico survival drama su Netflix con la sua terza e ultima stagione. Dopo i colpi di scena e le tensioni crescenti della seconda stagione, è tempo di rinfrescarci la memoria su dove avevamo lasciato i nostri protagonisti, in particolare analizzando le complesse dinamiche umane ed emotive che li hanno plasmati. Il ritorno di Gi-hun: Un uomo torturato dalla vendetta. La seconda stagione ci ha ritrovati tre anni dopo la vittoria di Seong Gi-hun (Lee Jung-jae) nei letali Giochi del Calamaro. Lungi dall'aver trovato pace e felicità con la sua colossale vincita, Gi-hun è un uomo tormentato, ossessionato dall'idea di smantellare l'organizzazione dietro questi giochi brutali.

