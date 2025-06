Aggrediscono due ragazzi in centro per una vendetta amorosa | denunciati quattro giovani di Acireale

Una notte di tensione nel cuore di Acireale: due giovani stranieri sono stati brutalmente aggrediti in piazza Duomo da un gruppo di ragazzi locali, scatenati da motivi sentimentali. L'intervento tempestivo della Polizia ha permesso di fermare l'episodio e denunciare quattro giovani coinvolti. Un episodio che evidenzia quanto la vendetta possa trasformarsi in violenza, sottolineando l'importanza di soluzioni pacifiche e del rispetto reciproco nella nostra comunitĂ .

La Polizia di Stato è intervenuta, alcuni giorni fa, in piazza Duomo ad Acireale, per mettere fine ad un'aggressione a due giovani stranieri di 20 e 19 anni presi di mira da un gruppetto di ragazzi. La rissa sarebbe sorta per futili motivi, poco dopo la mezzanotte, per una sorta di "vendetta" legata alla frequentazione avviata da uno dei due stranieri con una ragazza di Acireale.

Acireale: rissa e vedetta per questioni di cuore. Denunciati quattro giovani - Sono al vaglio della polizia le immagini di videosorveglianza presenti in zona, per individuare gli altri responsabili dell’aggressione. Si legge su meridionews.it