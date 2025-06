La storica Libreria dei Ragazzi a Milano chiude per il caro affitti dopo 53 anni | Costi ormai insostenibili

Dopo 53 anni di passione e cultura, la storica Libreria dei Ragazzi e delle Ragazze di Milano chiude i battenti a causa dei costi insostenibili legati al caro affitti. Fondamentale punto di riferimento nel quartiere e oltre, questa libreria ha nutrito generazioni di giovani lettori. La sua chiusura rappresenta un enorme perdita per il mondo della letteratura per l'infanzia. La comunità si stringe attorno a questa dolorosa decisione, consapevole che alcuni capitoli finiscono, ma le parole e i ricordi rimarranno.

La Libreria dei Ragazzi e delle Ragazze, aperta nel 1972 in via Tadino a Milano, è stata la prima ad occuparsi di letteratura per bambini e adolescenti. I gestori: "Era un punto di riferimento nel quartiere. È stata una decisione molto sofferta, inevitabile". 🔗 Leggi su Fanpage.it

