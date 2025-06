Aiea chiede incontro a Iran su ripresa della cooperazione

L'Aiea, sotto la guida di Rafael Grossi, invita l'Iran a un incontro per rilanciare la collaborazione nucleare, in un momento in cui la regione si avvicina a una possibile stabilità grazie al recente cessate il fuoco tra Iran e Israele. Questo gesto sottolinea l'importanza di dialogo e trasparenza per garantire un futuro più sicuro e stabile. La ripresa della cooperazione è un passo cruciale verso la pace e la sicurezza globale.

Il capo dell'organismo di controllo nucleare delle Nazioni Unite, Rafael Grossi, annuncia di aver scritto al ministro degli Esteri iraniano Abbas Araqchi per proporre un incontro e sollecitare la cooperazione dopo l'annuncio di un cessate il fuoco tra Iran e Israele. Grossi, direttore generale dell' Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea), ha affermato in un post su X che la ripresa della cooperazione dell' Iran con l'agenzia potrebbe portare a una "soluzione diplomatica all'annosa controversia sul programma nucleare di Teheran". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Aiea chiede incontro a Iran su ripresa della cooperazione

Nucleare, Iran: meno cooperazione Aiea - Tensione crescente tra Iran e AIEA: Teheran minaccia di ridurre la collaborazione con l'agenzia Onu qualora venga approvata una risoluzione ostile durante la riunione di Vienna.

Il Parlamento di Teheran sta valutando un disegno di legge per sospendere la cooperazione dell'Iran con l'Aiea, l'Agenzia internazionale per l'energia atomica. Lo ha dichiarato Ruhollah Motefakerzadeh, membro dell'ufficio della presidenza del Paramento ir

L'#Aiea, Agenzia Internazionale per l'#Energia #Atomica, è il principale forum intergovernativo al mondo per la cooperazione scientifica e tecnica nel settore #nucleare.

