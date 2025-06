In Carso è già allarme siccità | da Monrupino a Duino l' appello a usare meno acqua

In un momento di emergenza, i Comuni di Duino Aurisina, Sgonico e Monrupino lanciano un forte appello ai cittadini: ridurre il consumo di acqua. La siccità in Carso, con un allarme 232/224, richiede azioni immediate per tutelare questa risorsa preziosa. È fondamentale che tutti collaborino per affrontare questa sfida e preservare le risorse idriche del nostro territorio. Solo insieme possiamo superare questa crisi e garantire un futuro sostenibile.

In questo periodo in Carso si consuma troppa acqua e i comuni di Duino Aurisina, Sgonico e Monrupino lanciano un appello ai residenti per limitarne l'uso. La situazione è emersa a seguito della segnalazione da parte dell'Acquedotto del Carso (società che gestisce il servizio idrico locale) che ha. 🔗 Leggi su Triesteprima.it © Triesteprima.it - In Carso è già allarme siccità : da Monrupino a Duino l'appello a usare meno acqua

