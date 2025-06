Riccione ragazze con il coltello rapinano giovani turiste | prese

Riccione si trova di fronte a un inquietante episodio: due giovani ragazze, rispettivamente di 18 e 14 anni, sono sospettate di aver seminato il panico tra turiste durante la notte rosa, con una violenta rapina armata di coltello. Un episodio che ha scosso la tranquilla località balneare e sollevato interrogativi sulla sicurezza dei visitatori. La vicenda sta attirando l’attenzione della comunità e delle forze dell’ordine, determinate a fare luce su quanto accaduto.

Riccione, 24 giugno 2025 – Baby rapinatrici seminano il panico per Riccione. Due ragazze, di 18 e 14 anni, sono infatti le presunte protagoniste di una violenta rapina con tanto di coltello consumatasi per le strade di Riccione, nei pressi del lungomare, nel corso della prima serata di Notte rosa, tra il 20 e il 21 giugno. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della compagnia di Riccione, infatti, le due ragazze avrebbero avvicinato quattro vittime, un gruppetto di ragazzine lombarde coetanee, in due diversi episodi pur molto vicini tra di loro, avvenuti entrambi nella medesima notte e a mezz'ora l'uno dall'altro.