Aperte le candidature per l' edizione 2025 di Ispirazione Donna

settori e contesti. Se desideri essere riconosciuta come esempio di ispirazione e contribuire a promuovere il valore femminile, questa è la tua occasione. Le candidature sono aperte per l'edizione 2025 di Ispirazione Donna: partecipa anche tu e lascia il segno nel mondo!

Dopo il grande successo di partecipazione 2024, Eurointerim Agenzia per il Lavoro organizza la 3° edizione del premio "Ispirazione Donna", che ha l’obiettivo di celebrare le donne straordinarie che si distinguono con determinazione, coraggio e passione nella vita di tutti i giorni, nei vari. 🔗 Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - Aperte le candidature per l'edizione 2025 di "Ispirazione Donna"

